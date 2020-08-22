Угроза смерчей. МЧС объявило экстренное предупреждение в районе Сочи

Вблизи черноморского побережья Краснодарского края ожидается сильное усиление ветра вплоть до образования смерчей. МЧС России распространило экстренное предупреждение в регионе из-за ухудшения погоды. Жителей призвали не покидать дома, отдельное внимание уделить безопасности детей.

— 22 августа над Чёрным морем в районе Магри-Весёлое (МО Сочи) имеется опасность формирования смерчей. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото © Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Также специалисты призвали избегать нахождения рядом с шаткими конструкциями, рекламными щитами и линиями электропередачи. А если непогода застала на улице, то лучше укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Избегать при этом в качестве укрытий стен домов, потому что сорванная ветром кровля может упасть на человека.

— В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле, — добавили в ведомстве.