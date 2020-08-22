К Земле начал приближаться астероид

К Земле летит астероид 2018 VP1. Он подойдёт на минимальное расстояние 2 ноября, сообщают в НАСА.

Отмечается, что в этот день, приблизительно в шесть тридцать по московскому времени, астероид пролетит в 384 тысячах километров от Земли. В НАСА подчеркнули, что вероятность того, что объект войдёт в атмосферу планеты, составляет лишь 0,41%.

Астероид 2018 VP1 открыли 3 ноября 2018 года. Он относится к группе Аполлона, это астероиды, чьи пути пересекают земную орбиту.