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К Земле начал приближаться астероид

Рядом с планетой он окажется прямо перед выборами президента США.

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Фото © Pixabay

К Земле летит астероид 2018 VP1. Он подойдёт на минимальное расстояние 2 ноября, сообщают в НАСА.

Отмечается, что в этот день, приблизительно в шесть тридцать по московскому времени, астероид пролетит в 384 тысячах километров от Земли. В НАСА подчеркнули, что вероятность того, что объект войдёт в атмосферу планеты, составляет лишь 0,41%.

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Технология может появиться к 2030 году.

Астероид 2018 VP1 открыли 3 ноября 2018 года. Он относится к группе Аполлона, это астероиды, чьи пути пересекают земную орбиту.

Напомним, в начале августа мимо Земли пролетел другой астероид — 2009 PQ1. Теперь он вернётся более чем через сто лет.

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