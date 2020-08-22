Мужчина открыл стрельбу на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу. Инцидент произошёл возле дома № 43 по улице Перерва. Как сообщили Лайфу в пресс-службе столичного главка МВД России, он уже задержан и доставлен в отделение полиции.
В правоохранительных органах добавили, что стрельба велась, предположительно, из газового оружия. Причиной стал конфликт. Пострадавшего осматривают медики, о серьёзных травмах у него не сообщается.
На юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой, задержано 13 человекУчастники конфликта разгромили ресторан, в котором находились. На месте работают полицейские.
Ранее Лайф сообщал, что на юго-востоке Москвы во время конфликта в одном из дворов на улице Юных Ленинцев неизвестный открыл огонь из травматического оружия и ранил проходившего мимо мужчину, а также его 10-летнего сына.