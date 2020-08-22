Мужчина открыл стрельбу на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу. Инцидент произошёл возле дома № 43 по улице Перерва. Как сообщили Лайфу в пресс-службе столичного главка МВД России, он уже задержан и доставлен в отделение полиции.

В правоохранительных органах добавили, что стрельба велась, предположительно, из газового оружия. Причиной стал конфликт. Пострадавшего осматривают медики, о серьёзных травмах у него не сообщается.