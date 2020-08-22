Врач допустила, что Навальный мог впасть в кому из-за неправильной диеты

Блогер Алексей Навальный мог впасть в гипогликемическую кому из-за неправильного соблюдения диеты для похудения. Возможность такого развития событий, которое обсуждается в Сети, в интервью Лайфу подтвердила руководитель лаборатории эпидемиологии питания НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Наталья Карманова.
Кандидат медицинских наук рассказала, что при снижении массы в организме снижается и количество углеводов, что естественным образом влияет на уровень глюкозы крови. А глюкоза, в свою очередь, является единственным веществом, которое пригодно для питания мозга. И если, сидя на диете, не соблюдать строгий баланс веществ в организме, то последствия могут быть непредсказуемыми.
В Германии рассказали о состоянии Навального после его перевозки на спецбортеБлогер будет проходить лечение в немецкой клинике "Шарите".
— При снижении массы тела всегда существует риск, что у пациента могут возникнуть состояния, связанные с резким снижением уровня глюкозы крови. Особенно, если имеются длительные перерывы между приёмами пищи. Поэтому одной из рекомендаций при снижении массы тела является частое дробное питание небольшими порциями именно для того, чтобы избежать резкого снижения глюкозы в крови и гипогликемического состояния, — объяснила медик.
Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиарейса. Самолёту пришлось совершать экстренную посадку в Омске. Блогер впал в кому. Предварительным диагнозом назвали острое отравление неустановленным психодиcлептиком, однако позже главный врач омской больницы заявил, что резкое ухудшение здоровья Навального может быть связано с нарушением обмена веществ. Никаких ядов в его организме обнаружено не было, зато в крови блогера выявили алкоголь и кофеин. Сейчас Навальный уже находится в немецкой клинике "Шарите". Он был отправлен туда спецрейсом сегодня.