Врач допустила, что Навальный мог впасть в кому из-за неправильной диеты

Блогер Алексей Навальный мог впасть в гипогликемическую кому из-за неправильного соблюдения диеты для похудения. Возможность такого развития событий, которое обсуждается в Сети, в интервью Лайфу подтвердила руководитель лаборатории эпидемиологии питания НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Наталья Карманова.

Кандидат медицинских наук рассказала, что при снижении массы в организме снижается и количество углеводов, что естественным образом влияет на уровень глюкозы крови. А глюкоза, в свою очередь, является единственным веществом, которое пригодно для питания мозга. И если, сидя на диете, не соблюдать строгий баланс веществ в организме, то последствия могут быть непредсказуемыми.