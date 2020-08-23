Колючая проволока и солдаты. Военные оцепили стелу "Минск — город-герой" — видео

Видео © Onliner.by, TUT.by

Белорусские военные и ОМОН оцепили стелу "Минск — город-герой". Она окутана металлическим ограждением и колючей проволокой, передаёт TUT.by. Военнослужащие экипированы в каски и бронежилеты, в их руках — автоматы Калашникова.

К гостинице "Планета", расположенной напротив монумента, уже подошли первые протестующие. Колонна из митингующих движется к стеле от площади Независимости, там начнётся новая массовая акция.

Ранее Министерство внутренних дел Белоруссии предупредило о провокациях, которые могут произойти на протестах в Минске.