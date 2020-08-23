Колючая проволока и солдаты. Военные оцепили стелу "Минск — город-герой" — видео

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Белорусские военные и ОМОН оцепили стелу "Минск — город-герой". Она окутана металлическим ограждением и колючей проволокой, передаёт TUT.by. Военнослужащие экипированы в каски и бронежилеты, в их руках — автоматы Калашникова.
"Будете иметь дело с армией". Белорусские военные выдвинули ультиматум протестующимАрмия не намерена допустить, чтобы участники митингов оскверняли мемориалы Великой Отечественной войны.
К гостинице "Планета", расположенной напротив монумента, уже подошли первые протестующие. Колонна из митингующих движется к стеле от площади Независимости, там начнётся новая массовая акция.
"Трибунал! Уходи!" Протестующие вновь заняли весь центр Минска — видеоСобравшихся призывают разойтись, но милиция их пока не разгоняет.
Ранее Министерство внутренних дел Белоруссии предупредило о провокациях, которые могут произойти на протестах в Минске.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.