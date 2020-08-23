Рэмбо по-белорусски. Что представляет собой экипировка, в которой геройствовал Лукашенко и его сын

Кадры, на которых выигравший выборы президент Белоруссии Александр Лукашенко идёт с автоматом в руках для защиты своей резиденции в центре города, заставили специалистов задуматься — действительно ли он готов лично применить оружие и насколько профессионально он может это делать, если возникнет необходимость.

Демоверсия

Бывший сотрудник подразделения специального назначения полиции майор Владимир Войков отмечает, что глава государства, вероятно, добыл себе автомат у кого-то из сотрудников ОМОНа, стоявших в оцеплении незадолго до прилёта президента.

У него в руках автомат АКС-74У, малогабаритная версия автомата Калашникова. Этот автомат долгое время состоял на вооружении российских спецподразделений, а в ряде регионов им сейчас вооружены сотрудники групп быстрого реагирования. В бывших странах СНГ это оружие по-прежнему популярно — его производили 14 лет, и речь идёт о миллионной партии. Почему Лукашенко несёт оружие без магазина — это главный вопрос. Вполне вероятно, что это имиджевый образ готового к бою человека, для устрашения Владимир Войков Бывший сотрудник подразделения специального назначения полиции, майор

Войков отметил, что, несмотря на военный опыт Лукашенко (а он, напомним, бывший заместитель командира мотострелковой роты и с оружием дело имел неоднократно), к активным боевым действиям по защите резиденции он подготовлен слабо и выдаёт его наспех надетый разгрузочный жилет CIRAS Maritime.

Если это оригинальный жилет, то это очень недешёвая игрушка — примерно 1 тыс. долларов стоит только жилет, а ценник на систему целиком может приближаться к трём тысячам долларов. Но Лукашенко его надел, как мне кажется, только показать, что он у него есть. Обычно эти жилеты комплектуются подсумками, если "операторы" едут выполнять боевую задачу. Вместе с бронеплитами, которые вставляются внутрь специальных карманов, такой жилет может весить до 20 килограммов примерно. С таким весом даже с габаритами Лукашенко двигаться сложновато Владимир Войков Бывший сотрудник подразделения специального назначения полиции, майор

Но и в Белоруссии, и в России успешно отшивают аналоги дорогих американских жилетов — стоит такое снаряжение в разы меньше.

Сотрудники спецподразделений, которые обычно выполняют боевые задачи, экипированы чуть лучше. Для того чтобы понять, как выглядят готовые к боевой работе люди, достаточно посмотреть на армейский спецназ Белоруссии, переброшенный в Минск в разгар беспорядков несколько дней назад.

Рэмбо-младший

Отсутствие серьёзной готовности Лукашенко защищать резиденцию выдаёт не только пустой жилет без дополнительных магазинов к автомату, но и отсутствие специального снаряжения вообще. Бывшие сотрудники спецподразделений отмечают, что "в таком виде работать не ездят" и первая же серьёзная перестрелка для экипированного таким образом человека может стать последней в жизни.

Куда интереснее снаряжение сына Александра Лукашенко — Николая, который внезапно появился вместе с отцом у территории Администрации Президента в Минске. Начать стоит с главного — Николай Лукашенко не имеет законного права брать в руки оружие. Младшему сыну Александра Лукашенко через несколько дней исполнится лишь 16 лет. Отношение к воинской службе имеют лишь старшие сыновья действующего президента Белоруссии. Самый старший, Виктор, служил в погранвойсках, средний сын Дмитрий служил в законспирированном подразделении этих же войск и, по некоторым данным, занимался пресечением контрабанды.

Бывший инструктор по огневой подготовке подмосковного ОМОНа Антон Савушкин отмечает, что непонятно, для каких задач вооружили младшего сына Лукашенко.

Если отбросить вопросы о том, как к нему вообще попало в руки автоматическое оружие, то всё равно непонятно, какие задачи может решить подросток в гражданской одежде, гражданской обуви и надетым поверх классической рубашки жилетом Антон Савушкин Бывший инструктор по огневой подготовке подмосковного ОМОНа

Савушкин отметил, что единственный серьёзный элемент экипировки Лукашенко-младшего — защитный шлем.

Трудно по видео сказать, но есть сходство с баллистическим шлемом OPS CORE. Оригинальная цена американского шлема от 200 до 300 тыс. плюс активные наушники Peltor Comtac — это ещё примерно 75–90 тыс. рублей. То есть только на голове у Коли Лукашенко примерно полмиллиона рублей Антон Савушкин Бывший инструктор по огневой подготовке подмосковного ОМОНа

Шлем, как отмечают бывшие сотрудники спецподразделений, может выдержать попадание пистолетной пули калибра 9 мм.

Российские аналоги американских шлемов значительно дешевле, но их стоимость редко опускается ниже 45–50 тыс. рублей.

На плечах у Лукашенко-младшего подвесная разгрузочная система неизвестного производства. Спереди — подсумки для магазинов под автомат Калашникова.

Офицеры спецназа отмечают, что всю работу в случае необходимости будет делать охрана Лукашенко — достаточно обратить внимание на экипировку. Ветеран боевых действий, капитан внутренних войск в запасе Валентин Прокопьев отметил, что именно на охране президента Белоруссии самое серьёзное снаряжение.

Вот эти ребята (охрана президента. — Прим. Лайфа) оснащены уже по-другому. За Лукашенко следует офицер с чемоданом, где аппарат засекреченной связи, да и остальные хорошо "упакованы". Там защита существенно лучше — судя по движениям, это примерно пятый класс защиты, то есть люди подготовлены для серьёзного боя Валентин Прокопьев Ветеран боевых действий, капитан внутренних войск в запасе