"Вы красавцы!" Лукашенко в бронежилете вышел к силовикам у Дворца Независимости — видео

"Как крысы разбежались". Лукашенко с борта вертолёта прокомментировал акцию оппозиции в Минске — видео В свою резиденцию политик прибыл вместе с молодым человеком, похожим на его младшего сына Колю. В его руках был автомат, предположительно, в боевом режиме.