"Вы красавцы!" Лукашенко в бронежилете вышел к силовикам у Дворца Независимости — видео

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с сотрудниками милиции, которые стояли в оцеплении возле Дворца Независимости. Глава республики поблагодарил силовиков за службу, на что те ответили: "Мы с вами до конца!"
— Ребята, спасибо вам, вы красавцы! Спасибо вам! Мы с ними разберёмся, — сказал Лукашенко, очевидно, имея в виду протестующих сторонников оппозиции.
"Как крысы разбежались". Лукашенко с борта вертолёта прокомментировал акцию оппозиции в Минске — видеоВ свою резиденцию политик прибыл вместе с молодым человеком, похожим на его младшего сына Колю. В его руках был автомат, предположительно, в боевом режиме.
Напомним, сегодня протестующие, несогласные с результатами президентских выборов, вновь заняли центр Минска. После они вплотную приблизились к оцепленной солдатами стеле "Минск — город-герой" и резиденции главы государства Александра Лукашенко. Позже к Дворцу Независимости прилетел правительственный вертолёт, из которого вышел вооружённый президент Белоруссии в бронежилете. С ним был и младший сын Коля, причём в боевом снаряжении и тоже с автоматом.