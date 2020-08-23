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Белорусская оппозиция выступила за возврат конституции 1994 года

Одним из главных доводов было названо ограничение числа президентских сроков.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Белоруссии необходимо вернуть вариант конституции 1994 года, который ограничивает количество президентских сроков. Такое заявление сделал член Координационного совета оппозиции Павел Латушко во время своего выступления перед участниками многотысячной акции протеста в Минске.

Мы за проведение республиканского референдума по данному вопросу, — уточнил Латушко.

Также оппозиционер призвал добиваться отзыва всех депутатов палаты представителей Национального собрания (парламента) Белоруссии и депутатов местных советов. Кроме того, Латушко и его соратница по совету Ольга Колесникова выступили и за отставку всего руководства МВД Белоруссии из-за жестоких задержаний граждан во время массовых беспорядков после президентских выборов.

Другой член Координационного совета оппозиции, Сергей Дылевский, призвал рабочих белорусских промышленных предприятий объявить забастовку и не выходить на работу.

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Министр отметил, что всё чаще она делает заявления на английском языке.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

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