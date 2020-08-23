Белорусская оппозиция выступила за возврат конституции 1994 года

В Белоруссии необходимо вернуть вариант конституции 1994 года, который ограничивает количество президентских сроков. Такое заявление сделал член Координационного совета оппозиции Павел Латушко во время своего выступления перед участниками многотысячной акции протеста в Минске.

— Мы за проведение республиканского референдума по данному вопросу, — уточнил Латушко.

Также оппозиционер призвал добиваться отзыва всех депутатов палаты представителей Национального собрания (парламента) Белоруссии и депутатов местных советов. Кроме того, Латушко и его соратница по совету Ольга Колесникова выступили и за отставку всего руководства МВД Белоруссии из-за жестоких задержаний граждан во время массовых беспорядков после президентских выборов.

Другой член Координационного совета оппозиции, Сергей Дылевский, призвал рабочих белорусских промышленных предприятий объявить забастовку и не выходить на работу.