Белорусская оппозиция выступила за возврат конституции 1994 года

В Белоруссии необходимо вернуть вариант конституции 1994 года, который ограничивает количество президентских сроков. Такое заявление сделал член Координационного совета оппозиции Павел Латушко во время своего выступления перед участниками многотысячной акции протеста в Минске.
— Мы за проведение республиканского референдума по данному вопросу, — уточнил Латушко.
Также оппозиционер призвал добиваться отзыва всех депутатов палаты представителей Национального собрания (парламента) Белоруссии и депутатов местных советов. Кроме того, Латушко и его соратница по совету Ольга Колесникова выступили и за отставку всего руководства МВД Белоруссии из-за жестоких задержаний граждан во время массовых беспорядков после президентских выборов.
Другой член Координационного совета оппозиции, Сергей Дылевский, призвал рабочих белорусских промышленных предприятий объявить забастовку и не выходить на работу.
Лавров не исключил заинтересованности Тихановской в дестабилизации обстановки в БелоруссииМинистр отметил, что всё чаще она делает заявления на английском языке.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны.