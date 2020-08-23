У резиденции Лукашенко после приближения митингующих сел вертолёт — видео

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В Минске на территории резиденции президента Александра Лукашенко приземлился правительственный вертолёт Ми-8. По мнению участников шествия, президента собираются эвакуировать из Дворца Независимости, где он сейчас, предположительно, находится.

Дворец Независимости взяли в плотное кольцо силовики. У них спецтехника и обмундирование, применяемое при разгонах акций протеста. Впрочем, митингующие уже начали отходить от резиденции главы государства.