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У резиденции Лукашенко после приближения митингующих сел вертолёт — видео

Участники митинга сразу предположили, что президента собираются эвакуировать.

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Видео © Соцсети

В Минске на территории резиденции президента Александра Лукашенко приземлился правительственный вертолёт Ми-8. По мнению участников шествия, президента собираются эвакуировать из Дворца Независимости, где он сейчас, предположительно, находится.

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Собравшихся призывают разойтись, но милиция их пока не разгоняет.

Дворец Независимости взяли в плотное кольцо силовики. У них спецтехника и обмундирование, применяемое при разгонах акций протеста. Впрочем, митингующие уже начали отходить от резиденции главы государства.

Как ранее сообщал Лайф, ранее участники мирного шествия вплотную приблизились к стеле "Минск — город герой", которая оказалась оцеплена военнослужащими. После этого протестующие направились к площади Госфлага, рядом с которой находится резиденция главы республики. Дорогу туда также перекрыли силовики.

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