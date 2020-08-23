Появилось видео, как Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в свою резиденцию

Появление вертолёта над резиденцией президента Белоруссии оказалось не подготовкой к отбытию оттуда Александра Лукашенко на фоне протестов, а его прибытием. Об этом можно судить по видео, которое опубликовано в телеграм-канале "Пул Первого", который освещает работу белорусского лидера.

Причём, как видно на этих кадрах, Лукашенко выходит из вертолёта в бронежилете и с оружием в руках. Предположительно, это автомат Калашникова без магазина.

Сначала он отмахивается от доклада сопровождающего, говоря ему "Отстань", а затем спрашивает: "Там никого не осталось, да?", очевидно имея в виду митингующих, которые к тому моменту уже начали отходить от резиденции президента.

Пользователи соцсетей заметили одну деталь. Рядом с Лукашенко не видно его сына Колю, который обычно везде сопровождает отца. Однако из вертолёта выходит молодой человек в полном военном обмундировании и с оружием, в угловатых движениях которого можно предположить подростка.