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Жители Литвы выстроились в "50-тысячную цепь солидарности" с белорусами — видео

Предполагается, что она соединяет Вильнюс с деревней Мядининкай, расположенной в двух километрах от границы.

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Жители Литвы в знак солидарности с белорусской оппозицией попытались сформировать 50-тысячную живую цепь. На акции "Цепь свободы" была замечена бывший лидер страны Даля Грибаускайте.

Пришедшие принесли с собой бело-красно-белые флаги (государственный символ Белоруссии в 1991–1995 годах и флаг нынешней оппозиции) и цветы. Многие оделись в наряды белого и красного цвета.

Жители Минска выстроились в живую "цепь покаяния"

Она растянулась от ИВС, куда доставляли задержанных, до мемориала, где захоронены жертвы репрессий.

Напомним, сегодня протестующие, несогласные с результатами прошедших 9 августа президентских выборов, вновь заняли весь центр Минска. После они вплотную приблизились к оцепленной солдатами стеле "Минск — город-герой" и резиденции главы государства Александра Лукашенко.

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