Жители Литвы выстроились в "50-тысячную цепь солидарности" с белорусами — видео

В рамках акции «Путь свободы», в Литве люди выстроились в цепь Солидарности от Вильнюса до белорусской границы!https://t.co/2bmEU5bnkU pic.twitter.com/2e0oNWik9J— ❌Александр❌ (@alexandrkot10) August 23, 2020
Жители Литвы в знак солидарности с белорусской оппозицией попытались сформировать 50-тысячную живую цепь. На акции "Цепь свободы" была замечена бывший лидер страны Даля Грибаускайте.
Пришедшие принесли с собой бело-красно-белые флаги (государственный символ Белоруссии в 1991–1995 годах и флаг нынешней оппозиции) и цветы. Многие оделись в наряды белого и красного цвета.
Жители Минска выстроились в живую "цепь покаяния"Она растянулась от ИВС, куда доставляли задержанных, до мемориала, где захоронены жертвы репрессий.
Напомним, сегодня протестующие, несогласные с результатами прошедших 9 августа президентских выборов, вновь заняли весь центр Минска. После они вплотную приблизились к оцепленной солдатами стеле "Минск — город-герой" и резиденции главы государства Александра Лукашенко.