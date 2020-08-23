Жители Литвы выстроились в "50-тысячную цепь солидарности" с белорусами — видео

В рамках акции «Путь свободы», в Литве люди выстроились в цепь Солидарности от Вильнюса до белорусской границы!https://t.co/2bmEU5bnkU pic.twitter.com/2e0oNWik9J — ❌Александр❌ (@alexandrkot10) August 23, 2020

Жители Литвы в знак солидарности с белорусской оппозицией попытались сформировать 50-тысячную живую цепь. На акции "Цепь свободы" была замечена бывший лидер страны Даля Грибаускайте.

Пришедшие принесли с собой бело-красно-белые флаги (государственный символ Белоруссии в 1991–1995 годах и флаг нынешней оппозиции) и цветы. Многие оделись в наряды белого и красного цвета.