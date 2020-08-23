"Как крысы разбежались". Лукашенко с борта вертолёта прокомментировал акцию оппозиции в Минске — видео

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В Сети появилось видео, как белорусский лидер Александр Лукашенко подлетал к Дворцу Независимости в Минске, осматривая окрестности. Рядом с резиденцией президента милиция заблокировала путь колонне демонстрантов, не согласных с результатами президентских выборов.

Лукашенко попросил подлететь поближе к проспекту Победителей, после чего резюмировал — "Как крысы разбежались!", видя сократившееся количество митингующих.

Вскоре голос за кадром спросил политика "Ну где они?" Журналисты предполагают, что вопрос задал младший сын главы республики Коля.

— Побежали. Они узнали, что ты будешь там, — ответил Лукашенко.

После этого он вместе с молодым человеком, похожим на Колю, вышел из вертолёта и проследовал к резиденции. Возле дворца парень поставил автомат Калашникова на предохранитель — видимо до этого он был готов выстрелить в случае угрозы.