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"Как крысы разбежались". Лукашенко с борта вертолёта прокомментировал акцию оппозиции в Минске — видео

В свою резиденцию политик прибыл вместе с молодым человеком, похожим на его младшего сына Колю. В его руках был автомат, предположительно, в боевом режиме.

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Видео © Соцсети

В Сети появилось видео, как белорусский лидер Александр Лукашенко подлетал к Дворцу Независимости в Минске, осматривая окрестности. Рядом с резиденцией президента милиция заблокировала путь колонне демонстрантов, не согласных с результатами президентских выборов.

Лукашенко попросил подлететь поближе к проспекту Победителей, после чего резюмировал — "Как крысы разбежались!", видя сократившееся количество митингующих.

Появилось видео, как Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в свою резиденцию

Случилось это сразу после того, как митингующие вплотную подошли к Дворцу Независимости.

Вскоре голос за кадром спросил политика "Ну где они?" Журналисты предполагают, что вопрос задал младший сын главы республики Коля.

Побежали. Они узнали, что ты будешь там, — ответил Лукашенко.

После этого он вместе с молодым человеком, похожим на Колю, вышел из вертолёта и проследовал к резиденции. Возле дворца парень поставил автомат Калашникова на предохранитель — видимо до этого он был готов выстрелить в случае угрозы.

Напомним, сегодня протестующие, несогласные с результатами прошедших 9 августа президентских выборов, вновь заняли весь центр Минска. После они вплотную приблизились к оцепленной солдатами стеле "Минск — город-герой" и резиденции главы государства Александра Лукашенко.

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Политик указал на необходимость думать и "всегда держать голову на плечах".

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