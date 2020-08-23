В Минске никого не задержали во время протестных митингов в воскресенье

Рэмбо по-белорусски. Что представляет собой экипировка, в которой геройствовал Лукашенко и его сын Кадры, на которых выигравший выборы президент Белоруссии Александр Лукашенко идёт с автоматом в руках для защиты своей резиденции в центре города, заставили специалистов задуматься — действительно ли он готов лично применить оружие и насколько профессионально он может это делать, если возникнет необходимость.