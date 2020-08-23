В Минске никого не задержали во время протестных митингов в воскресенье

Задержаний и чрезвычайных происшествий во время акций оппозиции в Минске 23 августа не было. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
— Штаб ещё работает, информацию в целом по стране мы обобщим к утру понедельника, — цитирует Чемоданову ТАСС.
Рэмбо по-белорусски. Что представляет собой экипировка, в которой геройствовал Лукашенко и его сынКадры, на которых выигравший выборы президент Белоруссии Александр Лукашенко идёт с автоматом в руках для защиты своей резиденции в центре города, заставили специалистов задуматься — действительно ли он готов лично применить оружие и насколько профессионально он может это делать, если возникнет необходимость.
Напомним, в последний день недели в столице Белоруссии прошла массовая акция протеста. Демонстранты подошли вплотную к оцепленной резиденции президента страны Александра Лукашенко. Сам глава государства прилетел в резиденцию на вертолёте с автоматом и в бронежилете. Он прокомментировал акцию оппозиции словами "как крысы разбежались" и поблагодарил силовиков.