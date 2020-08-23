"Не хватило смелости". Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что протестующие собирались штурмовать его резиденцию

Протестующие в Минске собирались взять штурмом резиденцию Александра Лукашенко. Об этом заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

— Так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания, — сказала Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ и добавила, что им не хватило смелости.

По словам пресс-секретаря, митингующие испугались, развернулись и побежали в обратном направлении. Отмечается, что в этот момент сам Лукашенко находился внутри здания.

Эйсмонт добавила, что глава государства, как и обещал, никуда бежать не собирается, несмотря на то что об этом сообщают некоторые блогеры и телеграм-каналы.