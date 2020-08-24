В Европе прошли акции в поддержку белорусской оппозиции — видео

Акции в поддержку протестующих против итогов президентских выборов в Белоруссии прошли в нескольких европейских странах.

Самое массовое мероприятие организовали в Литве. Жители страны, как ранее сообщал Лайф, выстроились в многотысячную "цепь солидарности" от Кафедральной площади в Вильнюсе до контрольно-пропускного пункта Мядининкай на границе с Белоруссией.

Акции в других странах были менее масштабными. Так, несколько сотен человек выстроились в шеренгу на Шленско-Домбровском мосту через Вислу в Варшаве, сообщает РИА "Новости". Участники митинга принесли с собой бело-красные флаги. Среди них были как поляки, так и представители белорусской диаспоры. В мероприятии принял участие депутат сейма (нижней палаты парламента) Михал Щерба.

В столице Латвии Риге более 400 человек также выстроились в "цепь солидарности" с протестующими в Белоруссии. Митинг посетил и президент страны Эгилс Левитс. Также на мероприятии присутствовали министр регионального развития Юрис Пуце, депутат Европарламента Сандра Калниете и бывший мэр Риги Олег Буров. Часть участников после завершения акции отправилась поддерживать белорусских демонстрантов в Вильнюс.

В парке Пятидесятилетия в Брюсселе собралось около сотни человек, сообщает ТАСС. Пришедшие сформировали цепь и выстроились в квадрат по периметру парка у триумфальной арки. Собравшиеся держали в руках бело-красные флаги и выкрикивали протестные лозунги. Можно было услышать польскую, французскую, английскую и нидерландскую речь.