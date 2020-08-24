Белорусские СМИ оценили численность акции протеста в Минске

В Минске на акции протеста против итогов президентских выборов собралось около 20 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал "Беларусь-1".

— Несмотря на активные предупреждения милиции об опасности провокаций и недопустимости участия в незаконных мероприятиях, около 20 тысяч человек всё же собрались на свою акцию, организованную призывами определённых телеграм-каналов, — говорится в сообщении.

По данным других СМИ, в мероприятии приняли участие от 100 до 250 тысяч человек. Официальные данные будут опубликованы в понедельник утром.