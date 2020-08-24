Белорусские СМИ оценили численность акции протеста в Минске

В Минске на акции протеста против итогов президентских выборов собралось около 20 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал "Беларусь-1".
— Несмотря на активные предупреждения милиции об опасности провокаций и недопустимости участия в незаконных мероприятиях, около 20 тысяч человек всё же собрались на свою акцию, организованную призывами определённых телеграм-каналов, — говорится в сообщении.
По данным других СМИ, в мероприятии приняли участие от 100 до 250 тысяч человек. Официальные данные будут опубликованы в понедельник утром.
"Не хватило смелости". Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что протестующие собирались штурмовать его резиденциюТакже она отметила, что глава государства никуда сбегать не собирается.
Напомним, в последний день недели в столице Белоруссии прошла массовая акция протеста. Демонстранты подошли вплотную к оцепленной резиденции президента страны Александра Лукашенко. Сам глава государства прилетел в резиденцию на вертолёте с автоматом и в бронежилете. Он прокомментировал акцию оппозиции словами "как крысы разбежались" и поблагодарил силовиков.