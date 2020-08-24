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В Кремле заявили об отсутствии провокаций со стороны митингующих в Белоруссии

Ранее российский МИД увидел признаки нормализации положения дел в соседней республике.

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Фото © ТАСС / ЕРА / STR

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал ситуацию с протестами в Белоруссии. В Кремле выразили надежду, что митинги обойдутся без провокаций, чтобы правоохранительным органам республики не пришлось применять "какие-то жёсткие меры".

Лавров увидел признаки нормализации положения дел в Белоруссии

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия готова поддержать любое решение властей соседней страны по поводу диалога с населением.

Пока мы констатируем, что не было никаких провокаций со стороны митингующих, — рассуждает представитель Кремля. — Мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности. Поэтому и, слава богу, различные митинги проходят без того, чтобы приводить их к беспорядкам, соответственно, это не вынуждает правоохранителей применять какие-то жесткие меры.

В Белоруссии задержали двух членов Координационного совета оппозиции

Случилось это возле проходной Минского тракторного завода.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границы с Белоруссией.

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