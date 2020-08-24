В Кремле заявили об отсутствии провокаций со стороны митингующих в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал ситуацию с протестами в Белоруссии. В Кремле выразили надежду, что митинги обойдутся без провокаций, чтобы правоохранительным органам республики не пришлось применять "какие-то жёсткие меры".

— Пока мы констатируем, что не было никаких провокаций со стороны митингующих, — рассуждает представитель Кремля. — Мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности. Поэтому и, слава богу, различные митинги проходят без того, чтобы приводить их к беспорядкам, соответственно, это не вынуждает правоохранителей применять какие-то жесткие меры.