В Кремле заявили об отсутствии провокаций со стороны митингующих в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал ситуацию с протестами в Белоруссии. В Кремле выразили надежду, что митинги обойдутся без провокаций, чтобы правоохранительным органам республики не пришлось применять "какие-то жёсткие меры".
Лавров увидел признаки нормализации положения дел в БелоруссииГлава МИД РФ подчеркнул, что Россия готова поддержать любое решение властей соседней страны по поводу диалога с населением.
— Пока мы констатируем, что не было никаких провокаций со стороны митингующих, — рассуждает представитель Кремля. — Мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности. Поэтому и, слава богу, различные митинги проходят без того, чтобы приводить их к беспорядкам, соответственно, это не вынуждает правоохранителей применять какие-то жесткие меры.
В Белоруссии задержали двух членов Координационного совета оппозицииСлучилось это возле проходной Минского тракторного завода.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границы с Белоруссией.