Кремль отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом в руке

— Не буду отвечать на ваш вопрос , — сказал Песков на вопрос, насколько адекватным в Кремле считают появление на публике вооружённых Лукашенко и его несовершеннолетнего сына Николая.

Появилось видео, как Лукашенко с автоматом и в бронежилете прилетел в свою резиденцию Случилось это сразу после того, как митингующие вплотную подошли к Дворцу Независимости.

Напомним, накануне оппозиция провела масштабный митинг в Минске. Десятки тысяч людей подошли вплотную к резиденции президента. Вскоре туда на вертолёте прилетел глава страны Александр Лукашенко и его 15-летний сын Николай. Оба были с автоматами и в военной экипировке. Затем президент вышел к силовикам, которые охраняли Дворец независимости, и поблагодарил их.