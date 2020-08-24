В Белоруссии задержали двух членов Координационного совета оппозиции

В Минске задержали Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, которые входят в президиум так называемого Координационного совета оппозиции по передаче власти. Об этом пишет Sputnik Беларусь.
В ГУВД Минска подтвердили информацию о задержании. Пресс-секретарь ведомства Наталья Ганусевич заявила, что причиной стало административное дело, не сообщив подробности.
На странице же Ковальковой в Facebook говорится, что её и Дылевского задержали по обвинению в организации несанкционированного митинга. Задержание было проведено у проходной Минского тракторного завода (МТЗ).
Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата властиГлава государства предупредил, что будет принимать "адекватные меры".
Помимо Дылевского и Ковальковой в состав президиума Координационного совета входят экс-дипломат Павел Латушко, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, медиатор Лилия Власова, юрист Максим Знак и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.
Напомним, о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская 14 августа. В ответ на это МВД Белоруссии возбудило дело о захвате власти.