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В Белоруссии задержали двух членов Координационного совета оппозиции

Случилось это возле проходной Минского тракторного завода.

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Фото © dpa / ТАСС

В Минске задержали Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, которые входят в президиум так называемого Координационного совета оппозиции по передаче власти. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

В ГУВД Минска подтвердили информацию о задержании. Пресс-секретарь ведомства Наталья Ганусевич заявила, что причиной стало административное дело, не сообщив подробности.

На странице же Ковальковой в Facebook говорится, что её и Дылевского задержали по обвинению в организации несанкционированного митинга. Задержание было проведено у проходной Минского тракторного завода (МТЗ).

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Помимо Дылевского и Ковальковой в состав президиума Координационного совета входят экс-дипломат Павел Латушко, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, медиатор Лилия Власова, юрист Максим Знак и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

Напомним, о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская 14 августа. В ответ на это МВД Белоруссии возбудило дело о захвате власти.

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