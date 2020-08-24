В Кремле обеспокоены признаками внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии

В Кремле по-прежнему обеспокоены признаками внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва призывает зарубежных партнёров дать белорусам возможность разобраться в ситуации самостоятельно.

— Мы по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела. Сами мы считаем это неприемлемым и призываем всех дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы, — отметил он.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии провокаций со стороны митингующих в Белоруссии. А российский МИД увидел признаки нормализации положения дел в соседней республике.