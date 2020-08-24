В Кремле обеспокоены признаками внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии

В Кремле по-прежнему обеспокоены признаками внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва призывает зарубежных партнёров дать белорусам возможность разобраться в ситуации самостоятельно.
Кремль отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом в рукеБелорусский президент и его сын в военной экипировке накануне прилетели в центр Минска.
— Мы по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела. Сами мы считаем это неприемлемым и призываем всех дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы, — отметил он.
Ранее в Кремле заявили об отсутствии провокаций со стороны митингующих в Белоруссии. А российский МИД увидел признаки нормализации положения дел в соседней республике.
"Не хватило смелости". Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что протестующие собирались штурмовать его резиденциюТакже она отметила, что глава государства никуда сбегать не собирается.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границы с Белоруссией.