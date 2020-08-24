Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Кремле обеспокоены признаками внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии

Москва призывает дать белорусам возможность разобраться в ситуации самостоятельно.

509
Post cover

Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits

В Кремле по-прежнему обеспокоены признаками внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва призывает зарубежных партнёров дать белорусам возможность разобраться в ситуации самостоятельно.

Кремль отказался комментировать появление Лукашенко с автоматом в руке

Белорусский президент и его сын в военной экипировке накануне прилетели в центр Минска.

Мы по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела. Сами мы считаем это неприемлемым и призываем всех дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы, — отметил он.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии провокаций со стороны митингующих в Белоруссии. А российский МИД увидел признаки нормализации положения дел в соседней республике.

"Не хватило смелости". Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что протестующие собирались штурмовать его резиденцию

Также она отметила, что глава государства никуда сбегать не собирается.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границы с Белоруссией.

Выбор редакции

Loading...