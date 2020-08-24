Лукашенко потребовал увольнять из школ не согласных с действующей властью педагогов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять из школ педагогов, которые поддерживают оппозицию и проходящие в стране протесты. Об этом он сообщил во время встречи с главой Минобразования Игорем Карпенко.

Лукашенко считает, что с теми, кто перешёл на сторону оппозиции, "нужно разбираться". И напомнил, что в Белоруссии государственное образование, государственные школы, государственная идеология.

— Те, кто хочет следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно, — приводит слова президента БелТА.