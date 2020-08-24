Лукашенко потребовал увольнять из школ не согласных с действующей властью педагогов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять из школ педагогов, которые поддерживают оппозицию и проходящие в стране протесты. Об этом он сообщил во время встречи с главой Минобразования Игорем Карпенко.
Лукашенко считает, что с теми, кто перешёл на сторону оппозиции, "нужно разбираться". И напомнил, что в Белоруссии государственное образование, государственные школы, государственная идеология.
Лукашенко распорядился закрыть бастующие предприятияРанее во время выступления на одном из таких заводов президента освистали.
— Те, кто хочет следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно, — приводит слова президента БелТА.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. После этого сторонники оппозиции начали выходить на несогласованные протесты. Один из них состоялся накануне.