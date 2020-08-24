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Лукашенко потребовал увольнять из школ не согласных с действующей властью педагогов

А в выходные он распорядился закрыть все бастующие предприятия в стране.

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Фото © EPA / VASILY FEDOSENKO / POOL / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять из школ педагогов, которые поддерживают оппозицию и проходящие в стране протесты. Об этом он сообщил во время встречи с главой Минобразования Игорем Карпенко.

Лукашенко считает, что с теми, кто перешёл на сторону оппозиции, "нужно разбираться". И напомнил, что в Белоруссии государственное образование, государственные школы, государственная идеология.

Лукашенко распорядился закрыть бастующие предприятия

Ранее во время выступления на одном из таких заводов президента освистали.

Те, кто хочет следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно, — приводит слова президента БелТА.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. После этого сторонники оппозиции начали выходить на несогласованные протесты. Один из них состоялся накануне.

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