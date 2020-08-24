Лукашенко пожаловался, что "тёрки на улицах" усугубляют ситуацию с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в страны негативно влияют на ситуацию с коронавирусом. Речь об этом зашла в ходе его встречи с новым министром здравоохранения республики Дмитрием Пиневичем, который был назначен сегодня, 24 августа.

— Бог нас пока ещё миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши тёрки на улицах, они дают о себе знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то, — заявил Лукашенко.

Политик признался, что ему хотелось бы уже "если не расстаться с этой болезнью", то свести эпидемию к абсолютному минимуму.

— Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит, — добавил он, намекая на многотысячные митинги в городах страны.

Отметим, что, по данным белорусского Минздрава, на сегодняшний день в республике выздоровели и выписаны 68 925 пациентов с коронавирусом. Всего же с начала эпидемии в Белоруссии зарегистрированы 70 645 человек с положительным тестом на ковид.

К слову, сам Лукашенко долгое время недооценивал масштаб эпидемии, пока не заболел сам. Политик призывал лечить инфекцию баней и трудотерапией, выступая решительно против режима изоляции.