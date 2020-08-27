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"Протесты не выдыхаются". Тихановская заявила, что оппозиция пойдёт до конца

По словам политика, люди хотят одного: "чтобы Лукашенко ушёл".

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Фото © AP Photo / Mindaugas Kulbis / ТАСС

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что протесты в республике не выдыхаются и сторонники оппозиции пойдут до конца. Об этом она сказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Протесты не выдыхаются, идут своим чередом. Конечно, в течение недели где-то степень накала может снижаться, но на выходных всё вернётся в своё русло. И главная причина тому, что люди больше не готовы принимать бывшего президента, они утратили доверие. Мы будем идти до победы, — отметила Тихановская.

Тихановская — о нынешней ситуации в Белоруссии: Мы больше не оппозиция

При этом она вынуждена каждый день "переступать через свой страх".

Политик также пообещала, что протесты останутся мирными и эту грань белорусский народ не перейдёт. По её словам, люди хотят одного: "чтобы Лукашенко ушёл".

Массовые акции протеста начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых, по данным Центризбиркома, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Сама она сейчас в Литве.

Тихановская заявила, что в Белоруссии происходит "мирная революция"

Экс-кандидат в президенты считает, что вместе с соратниками она представляет большинство, а не оппозицию.

В первые дни протесты подавлялись силовиками, в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранители прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6700 человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни протестующих, а также 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое митингующих скончались.

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