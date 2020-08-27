"Протесты не выдыхаются". Тихановская заявила, что оппозиция пойдёт до конца

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что протесты в республике не выдыхаются и сторонники оппозиции пойдут до конца. Об этом она сказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
— Протесты не выдыхаются, идут своим чередом. Конечно, в течение недели где-то степень накала может снижаться, но на выходных всё вернётся в своё русло. И главная причина тому, что люди больше не готовы принимать бывшего президента, они утратили доверие. Мы будем идти до победы, — отметила Тихановская.
Тихановская — о нынешней ситуации в Белоруссии: Мы больше не оппозицияПри этом она вынуждена каждый день "переступать через свой страх".
Политик также пообещала, что протесты останутся мирными и эту грань белорусский народ не перейдёт. По её словам, люди хотят одного: "чтобы Лукашенко ушёл".
Массовые акции протеста начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых, по данным Центризбиркома, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Сама она сейчас в Литве.
Тихановская заявила, что в Белоруссии происходит "мирная революция"Экс-кандидат в президенты считает, что вместе с соратниками она представляет большинство, а не оппозицию.
В первые дни протесты подавлялись силовиками, в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранители прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6700 человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни протестующих, а также 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое митингующих скончались.