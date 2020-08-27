"Посмотри на номера!" В Сочи задержали дерзкого дебошира, повредившего полицейское авто — видео

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Сочинские полицейские задержали дорожного дебошира, который пытался уйти от сотрудников ГИБДД, нахамил им, требовал посмотреть на его "особенные" номера и пинком повредил патрульную машину.

— 48-летний мужчина вёл себя вызывающе. На неоднократные требования предоставить водительское удостоверение и документы на транспортное средство водитель не реагировал, оскорблял сотрудника полиции, а также повредил патрульный автомобиль, — сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Теперь дерзкому нарушителю придётся разбираться аж с тремя административными статьями. На него завели протоколы о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, оскорблении представителя власти и невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.