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Жители многоэтажки в Ростове страдают от буйного соседа, который воюет с камерами и бьёт стёкла — видео

Сам же мужчина утверждает, что его оскорбили.

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Фото © LIFE

Полиция в Ростове-на-Дону разбирается в обстоятельствах так называемой соседской войны. Местные жители рассказали, что страдают от действий буйного соседа, который бьёт стёкла, ломает их имущество и угрожает убийством.

При этом сам мужчина в своё оправдание заявил, что один из жильцов якобы страшно оскорбил его, назвав детоубийцей. А окна, по словам скандалиста, были побиты во время его командировки.

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