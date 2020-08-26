Жители многоэтажки в Ростове страдают от буйного соседа, который воюет с камерами и бьёт стёкла — видео

Фото © LIFE

Полиция в Ростове-на-Дону разбирается в обстоятельствах так называемой соседской войны. Местные жители рассказали, что страдают от действий буйного соседа, который бьёт стёкла, ломает их имущество и угрожает убийством.

При этом сам мужчина в своё оправдание заявил, что один из жильцов якобы страшно оскорбил его, назвав детоубийцей. А окна, по словам скандалиста, были побиты во время его командировки.