Крупный лесной пожар ликвидировали в заповеднике Утриш под Анапой

Лесной пожар в Анапе между населёнными пунктами Большой и Малый Утриш ликвидирован, сообщает МЧС по Краснодарскому краю.

— На тушении была задействована авиация МЧС России: самолёты Ил-76 и Бе200-ЧС, два вертолёта Ми-8 и вертолёт Ка-32. Сегодня авиацией МЧС совершено 228 сбросов воды общим объёмом 1546 тонн, — проинформировало ведомство в Facebook.

Там добавили, что к ликвидации возгорания привлекли 486 человек и 86 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 210 человек личного состава и 35 единиц техники.