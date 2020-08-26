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Крупный лесной пожар ликвидировали в заповеднике Утриш под Анапой

Из-за возгорания пришлось эвакуировать около тысячи туристов.

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Фото © ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Лесной пожар в Анапе между населёнными пунктами Большой и Малый Утриш ликвидирован, сообщает МЧС по Краснодарскому краю.

На тушении была задействована авиация МЧС России: самолёты Ил-76 и Бе200-ЧС, два вертолёта Ми-8 и вертолёт Ка-32. Сегодня авиацией МЧС совершено 228 сбросов воды общим объёмом 1546 тонн, — проинформировало ведомство в Facebook.

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Лайф показывает масштаб бедствия с высоты птичьего полёта.

Там добавили, что к ликвидации возгорания привлекли 486 человек и 86 единиц техники, в том числе от МЧС РФ 210 человек личного состава и 35 единиц техники.

Напомним, 25 августа из-за пожара в Утрише в Анапе эвакуировали около тысячи туристов. Все они были обеспечены водой, чаем и сухпайком. Также были организованы автобусы для транспортировки туристов в близлежащие населённые пункты. Экипажи некоторых катеров брали отдыхающих на борт.

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