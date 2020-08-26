Пенные вечеринки запретили в Анталье из-за коронавируса

Управление общей гигиены провинции Анталья предупредило туристов, а также устроителей развлекательных мероприятий о запрете пенных вечеринок, сообщает портал "Турпром".
— На курорте запрещены пенные вечеринки, а также развлекательные мероприятия, использующие "дым, туман и цветные порошки", в том числе на яхтах и на пляжах, — пишет издание.
В Турции показали пустующие из-за коронавируса пляжи Антальи — видеоРанее власти страны заявили, что откроют границы для туристов в июле.
В Генеральном совете по санитарии заявили, что в условиях распространения коронавируса подобные мероприятия создают подходящую влажную среду и почву для его передачи. Это при том, что на таких вечеринках никто не заботится о ношении масок и перчаток.
Ранее турецкие власти ввели ограничения на перевозку ручной клади при авиаперелётах, в том числе международных.