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Пенные вечеринки запретили в Анталье из-за коронавируса

Санитарные врачи пришли к выводу, что влажная среда только способствует распространению заболевания.

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Фото © Pixabay

Управление общей гигиены провинции Анталья предупредило туристов, а также устроителей развлекательных мероприятий о запрете пенных вечеринок, сообщает портал "Турпром".

На курорте запрещены пенные вечеринки, а также развлекательные мероприятия, использующие "дым, туман и цветные порошки", в том числе на яхтах и на пляжах, — пишет издание.

В Турции показали пустующие из-за коронавируса пляжи Антальи — видео

Ранее власти страны заявили, что откроют границы для туристов в июле.

В Генеральном совете по санитарии заявили, что в условиях распространения коронавируса подобные мероприятия создают подходящую влажную среду и почву для его передачи. Это при том, что на таких вечеринках никто не заботится о ношении масок и перчаток.

Ранее турецкие власти ввели ограничения на перевозку ручной клади при авиаперелётах, в том числе международных.

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