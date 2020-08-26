Суд отказал в домашнем аресте вдове расчленённого рэпера Энди Картрайта

Смольнинский районный суд Северной столицы отклонил апелляционную жалобу на заключение под стражу Марины Кохал, обвиняемой в убийстве её супруга, рэпера Энди Картрайта. Напомним, что адвокаты настаивали на домашнем аресте и обвиняли следствие в давлении на их подзащитную. По словам защитника Кохал Сергея Лукьянова, к ней приходил следователь и якобы допрашивал без адвокатов, настаивая на признании. Адвокаты уже подали жалобу на его действия.

Тем не менее суд эти доводы не поддержал. Кохал останется под стражей до 30 сентября.

— Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, может оказать давление на свидетелей, хоть их круг пока и не определён, не работает. Суд удовлетворил ходатайство следствия, — сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.