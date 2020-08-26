Суд отказал в домашнем аресте вдове расчленённого рэпера Энди Картрайта

Смольнинский районный суд Северной столицы отклонил апелляционную жалобу на заключение под стражу Марины Кохал, обвиняемой в убийстве её супруга, рэпера Энди Картрайта. Напомним, что адвокаты настаивали на домашнем аресте и обвиняли следствие в давлении на их подзащитную. По словам защитника Кохал Сергея Лукьянова, к ней приходил следователь и якобы допрашивал без адвокатов, настаивая на признании. Адвокаты уже подали жалобу на его действия.
Найдено расчленённое тело рэпера Энди Картрайта. Всё, что известно
Тем не менее суд эти доводы не поддержал. Кохал останется под стражей до 30 сентября.
"Ты его кровь пробовала?" Вдова расчленённого рэпера Энди Картрайта рассказала об "омерзительном" допросеКохал утверждает, что оперативники угрожали посадить её мать и отправить сына в "детдом получше".
— Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, может оказать давление на свидетелей, хоть их круг пока и не определён, не работает. Суд удовлетворил ходатайство следствия, — сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Адвокат доцента-расчленителя объяснил, почему взялся защищать жену рэпера КартрайтаЮрист отметил, что у него нет специализации по делам с расчленением.
Напомним, расчленённое тело Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Марина заявила, что мужа нашла умершим от передозировки 24 июля, а затем решила распилить тело любимого и сбросить в болото. Рассказу вдовы однако противоречат результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Также стало известно, что Картрайт собирался развестись и уйти к любовнице.