Месси бежит из "Барселоны". Сколько вы на этом можете заработать

В "Барселоне" настали тёмные времена. Поражение 2:8 от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов, очередная смена тренера, уход Луиса Суареса. Месси всё это окончательно надоело, дальше он решил идти один, и у него на это пять причин.

Увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера и назначение Кике Сетьена. Месси не оценил этого решения руководства. Отсутствие реакции боссов на разгром от "Баварии". По мнению Лео, после 2:8 в клубе должны были произойти масштабные изменения. Реинвестирование денег от продажи Неймара. Клуб получил за бразильца 222 миллиона евро, но, по мнению Месси, потратил их бездумно. Обращение клуба с легендами. Суаресу, который тащил команду последние шесть лет, беспардонно указали на дверь. Аргентинцу не понравилось такое отношение к его лучшему другу. Новый тренер Рональд Куман. Голландец во время встречи с Месси выдал такую фразу: "Твоим привилегиям в команде конец". Лео такая дерзость не впечатлила.

Мы уже несколько лет слышали про возможный уход Месси из "Барсы", но сейчас всё по-настоящему: это подтверждают самые авторитетные источники, а игроки активно комментируют. Лео играет в Испании всю карьеру, то есть почти 17 лет, и сейчас главный вопрос для всего мира: куда он отправится дальше? Если угадать решение Месси, можно на этом неслабо заработать.

1. "Манчестер Сити" (Англия) — воссоединиться с Гвардиолой

Фото © Twitter / brfootballll

Переход Месси в "Манчестер Сити" видится наиболее вероятным исходом самой грандиозной трансферной саги в истории футбола. Реальных причин несколько, и главная из них — это Пеп Гвардиола. Именно испанский тренер в своё время построил непобедимую "Барселону", которая выиграла шесть турниров за год, и по сути сделал из Месси того самого короля футбола, которого мы знаем сейчас. Все тренеры, что были после, — это всего лишь бледная тень, там уже сам Лео имел гораздо больше влияния на ключевые решения. А вот Гвардиолу он по-настоящему уважает.

Пеп, конечно, тоже обожает Лео. И Месси может стать тем самым недостающим фактором для победы в Лиге чемпионов, которая год за годом ускользает от Гвардиолы. Кроме того, арабские шейхи были одержимы идеей покупки Месси буквально с самого начала своей работы в "Сити", и сейчас они ближе всего к своей цели за 10 лет. Манчестерский клуб — один из немногих в мире, у которого просто-напросто хватит денег на лучшего игрока мира. Неужели мы наконец-то увидим Лео дождливым вечером в Стоке?

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2. "Барселона" (Испания) — выжить из клуба сумасшедшего президента

Месси уже не раз угрожал уйти из "Барселоны", но раньше он это делал, чтобы выбить себе солидный контракт. Сейчас он может использовать тот же инструмент воздействия, но уже для более серьёзной цели: убрать из клуба президента. Жозепа Бартомеу называют едва ли не худшим руководителем в истории "Барсы" из-за его не всегда понятных решений. Тут и продажа Неймара, и тренерская чехарда, и куча странных трансферов, которые не понимают ни болельщики, ни сами футболисты.

Месси уже высказывал своё несогласие с политикой руководства, и вполне возможно, что своим заявлением об уходе он поставил ультиматум: или я, или Бартомеу. И тут, конечно, выбор непростой: один из лучших футболистов в истории футбола или посредственный руководитель...

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3. ПСЖ (Франция) — сбежать к старому другу Неймару

Фото © Twitter / MkaySport

В числе реальных претендентов на Месси активно упоминается и французский ПСЖ. Причины тут примерно те же, что у "Манчестер Сити": старый друг и большие деньги. Конечно, будет невероятно иронично, что Неймар пытался сбежать из тени Месси, а в итоге снова окажется в ней. Но на самом деле бразилец и аргентинец сохранили хорошие отношения и Ней якобы даже сам зовёт Лео в ПСЖ.

Месси вполне может согласиться. Несколько лет назад ПСЖ казался бесхребетным проектом арабских шейхов, который даже у "Барселоны" не смог удержать это преимущество (4:0), и в итоге проиграл. Но в этом сезоне парижане в Лиге чемпионов дошли подальше каталонцев, и в матче с той же "Баварией" смотрелись гораздо достойнее. ПСЖ остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов, а с Месси в составе французы автоматически станут главными претендентами на трофей. А трио Мбаппе — Месси — Неймар способно даже затмить легендарную тройку Месси — Суарес — Неймар, которая всех уничтожала в 2015 году.

Коэффициент на переход Месси в ПСЖ — 8.00 Ставите тысячу рублей — получаете восемь.

4. "Интер" (Италия) — быть поближе к Роналду

Фото © Twitter / MessiMX10i

Для Месси очень важно провести последние годы карьеры (а аргентинцу уже 33 года, не забывайте!) в комфортной для себя обстановке. А что может быть приятнее, чем старый друг Криштиану Роналду, с которым они столько лет бились за "Золотые мячи"? Но ни один клуб мира, наверное, не смог бы уместить Лео и Криша в одной команде, поэтому остаётся выбрать хотя бы ту же лигу, чтобы снова соревноваться с португальцем, как в славные времена "Реала" и "Барселоны".

"Интер" встаёт с колен, денег у китайских инвесторов чуть ли не больше, чем у арабов в "Манчестер Сити", появился грамотный тренер и стратегия на будущие годы. В этом сезоне миланцы остановились в шаге от побед в Серии А и Лиге Европы, а если в клуб придёт Месси, то и трофеи не заставят себя долго ждать. Есть ещё два приятных фактора за переход Лео в "Интер". Во-первых, там играет аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, которого Месси просто обожает: он буквально весь год просил купить его в "Барселону". Во-вторых, в Италии гораздо комфортнее налоговая система: в Испании и Месси, и Роналду постоянно шпыняли и даже таскали по судам, а сейчас Криш уже два года кайфует без этой нервотрёпки. Месси от такого варианта явно не откажется.

Коэффициент на переход Месси в "Интер" — 8.00 Ставите тысячу рублей — получаете восемь.

5. "Манчестер Юнайтед" — перебить рекорды Криша

Фото © Twitter / Aboa_Banku

Ещё один клуб из Манчестера — теневой фаворит в борьбе за Месси. С деньгами у манкунианцев полный порядок, с приходом Бруну Фернандеша и игра начала налаживаться. До возвращения статуса суперклуба остался один шаг, и переход Лео легко мог бы стать вишенкой на этом торте. К тому же для красных дьяволов принципиально важно опередить "Сити" хотя бы здесь, раз уж в турнирной таблице в последние годы не удаётся.

Вояж Месси в красную сторону Манчестера стал бы интересным событием в контексте его противостояния с Криштиану Роналду. Ведь португалец именно в этом клубе стал звездой мирового масштаба и выиграл первый "Золотой мяч". Лео даже в 33 года вполне по силам включиться и перебить рекорды Криша. Представляете лицо Роналду в этот момент?

Коэффициент на переход Месси в "Манчестер Юнайтед" — 10.00 Ставите тысячу рублей — получаете десять.

Какие ещё варианты?

Похайпиться на переходе Месси сейчас хотят все кому не лень. Вот Лео переходит в юрмальский "Спартак".

А вот Лео в форме московского "Локомотива".

Ну вот, а мы сюрприз готовили 😕 pic.twitter.com/sPFUCa4nE8 — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 17, 2020