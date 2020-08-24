Мстили туркам за убийства и брали полицию в плен. Что творили настоящие фанаты ПСЖ

ПСЖ никогда не играл в финале Лиги чемпионов несмотря на то, что арабские шейхи вбухали в команду (и это только деньги на трансферы!) больше миллиарда евро. Конечно, решающий матч самого престижного европейского футбольного турнира стал для французских болельщиков настоящим событием. Поддержать свою команду на стадионе в Лиссабоне из-за пандемии они не смогли, но зато собрались возле парижской арены. Поначалу это было вполне мирное (хоть и не совсем правильное во время продолжающейся эпидемии) сборище, но после поражения ПСЖ начался настоящий ад.

Фото © AP / TASS / Michel Euler

В ход пошли кулаки, фаеры, камни и всё, что попадалось под руку. Фанаты устроили погромы на Елисейских полях: жгли машины, громили магазины, били окна и дрались с полицией. А всё потому, что их любимые Мбаппе и Неймар не смогли забить "Баварии". А ПСЖ в итоге похоронил их же птенец.

Более 400 административных штрафов, свыше 150 задержанных, дубинки и слезоточивый газ — повторилась июньская картина, когда французы бесновались из-за смерти темнокожего местного жителя Адамы Траоре.

Au cours de la soirée de la finale de la Ligue des Champions, les forces de l'ordre ont procédé à :

- 148 interpellations, notamment pour dégradations, violences ou jets de projectiles sur les #FDO...

- 404 verbalisations pour non port du masque sur secteur de port obligatoire. pic.twitter.com/W0W7gFn9zP — Préfecture de Police (@prefpolice) August 24, 2020

Впрочем, то же самое было и на День взятия Бастилии в июле, и в августе тоже без погромов не обошлось. Что касается футбола, то сразу же вспоминается жесть, которая творилась во время чемпионата Европы во Франции в 2016 году (хотя там больше отличились англичане и наши).

Футбол в этих случаях существует лишь где-то на фоне: разгорячённой толпе результаты матчей не особенно-то и важны. Ведь Париж сходил с ума даже после победы сборной Франции на чемпионате мира в России в 2018 году.

Беспорядки в Париже во время празднования победы сборной Франции в чемпионате мира по футболу — 2018. Фото © Zuma / TASS / Panoramic

А в прошлом году около 200 человек в Париже задержали из-за беспорядков по случаю... победы сборной Алжира в Кубке Африканских наций!

Фото © EPA / IAN LANGSDON

Формат футбольного боления во Франции всё больше напоминает что-то балканское или турецкое, но с той лишь разницей, что там-то ожесточённо болеют за своих. Балканские страны после распада Югославии почти все друг друга ненавидят, в Турции даже фанаты из разных районов Стамбула готовы поубивать друг друга, ведь одни болеют за "Фенербахче", а другие – за "Бешикташ". А вот за кого болеет футбольная Франция?

Пример с беспорядками из-за Кубка Африканских наций весьма показателен. В последнее время все только и говорят о том, что толерантная Европа страдает из-за излишней гостеприимности. Но ведь это началось отнюдь не вчера. К примеру, легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан – на самом деле Зинедин Язид Зидан имеет кабильское происхождение: его родители бежали из северного Алжира в 50-х, как только Франция подписала Женевскую конвенцию, а на родине началась война за независимость.

Французы и без того с точки зрения менталитета не самые спокойные, а с щепоткой арабской страсти и футбольной приправой и вовсе превращаются в неуправляемую толпу. Вот только её идеалы весьма сомнительны, если они вообще есть. Футбольные хулиганы — это парни, которые дерутся за родной клуб вне зависимости от того, насколько успешно он играет. Сколько раз, например, "Вест Хэм" выигрывал Лигу чемпионов? Да ни разу. А вот про хулиганов зелёной улицы знают более или менее все.

Кадр из фильма "Хулиганы". Фото © Кинопоиск

Во Франции культуру фанатского движения полностью позаимствовали у англичан. Причём произошло это относительно недавно — ближе к 90-м. Раньше и футбол-то был не особенно популярен: французские клубы в Европе не котировались от слова совсем. Но после победы "Марселя" в Лиге чемпионов в 1993 году и превращения ПСЖ в более или менее боеспособный коллектив картина поменялась.

Брошенная фанатами петарда на матче ПСЖ и ЦСКА в 2004 году. Фото © Спорт-Экспресс / ИТАР-ТАСС / Александр Фёдоров

В 70–80-е годы, когда в Европе набирали популярность скинхеды, в Париже появились "Копы из Булони" — фанатская группировка ПСЖ (который и сам появился только в 1970 году), от которой нередко страдали болельщики "Ювентуса", "Арсенала" и той же "Баварии".

В 1993-м году крепко досталось парижским полицейским. Во время матча ПСЖ и "Канна" (из которого только-только ушёл молодой Зидан) болельщик парижского клуба выбросил на поле ботинок, а затем как ни в чём не бывало спустился и забрал его. Стражи порядка явились на сектор, чтобы найти и наказать дерзкого фаната, но хулиганы своего без боя отдавать не собирались. На трибунах началась настоящая бойня, в результате которой фанаты разогнали всю полицию, а трёх правоохранителей взяли в плен и жестоко избили. Вся Европа видела это в прямом эфире и стала бояться "копов" ещё больше.

В 2001 году парижане решили мстить туркам за убийство двух болельщиков английского "Лидс Юнайтед". "Копы из Булони" весь день перед матчем ПСЖ — "Галатасарай" громили всё турецкое, что встречалось им на пути, а затем продолжили беспорядки на стадионе. Французы показали стамбульцам такое гостеприимство, что некоторым пришлось искать спасения прямо на поле. Полиция была бессильна, а о футболе все уже забыли.

В таких проявлениях агрессии, конечно, нет ничего хорошего, но сама разница между тем, что было тогда, и тем, что происходит сейчас, налицо. В те годы ПСЖ был относительно ноунейм-клубом, который пару раз выиграл чемпионат Франции. Болели за него только местные и фанатскую культуру перенимали у английских фанатов, следуя легендарному лозунгу Support your local team! Сейчас же ПСЖ — это главный денежный мешок в мировом футболе ("Манчестер Сити" входит в чат), за который многие действительно болеют с детства, если им сейчас 18 лет.