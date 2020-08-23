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Поджигают машины и громят магазины. В Париже начались беспорядки после поражения ПСЖ в финале Лиги чемпионов — видео

Полиция применила слезоточивый газ.

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Видео © Соцсети

В Париже начались массовые беспорядки после поражения местного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов от немецкой "Баварии".

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как фанаты подожгли один автомобиль, а другой опрокинули. Ещё одно транспортное средство болельщики сильно повредили, попрыгав по его крыше и запинав ногами.

Как сообщает ТАСС, на Елисейских полях полиции даже пришлось применить слезоточивый газ, чтобы усмирить расстроенных болельщиков, которые жгут фаеры, взрывают петарды, выкрикивают антиправительственные лозунги и громят магазины.

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Полиции пришлось применять слезоточивый газ, чтобы разогнать активистов движения Black Lives Matter.

Напомним, в финальном матче главного клубного турнира Европы парижане проиграли "Баварии" со счётом 0:1.

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