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Воспитанник ПСЖ похоронил родной клуб в финале Лиги чемпионов

Немецкая "Бавария" в шестой раз выиграла престижный трофей.

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Фото © twitter / ChampionsLeague

В финале футбольной Лиги чемпионов в португальском Лиссабоне встречались мюнхенская "Бавария" и парижский ПСЖ. Для немцев это был одиннадцатый финал престижного европейского турнира, французы же впервые добрались до битвы за трофей.

Игра получилась похожей на большинство финалов: обе команды боялись ошибиться и действовали очень осторожно. В итоге судьбу кубка чемпионов решил один гол. По злой для парижан иронии судьбы его забил воспитанник ПСЖ Кингсли Коман, который сейчас защищает цвета "Баварии". Француз выбрал идеальную позицию в чужой штрафной и точно пробил в дальний угол ворот Кейлора Наваса — 1:0 в пользу "Баварии".

Мбаппе и Неймар пытались соорудить ответный гол, но ни финального навала, ни стопроцентного момента им создать так и не удалось. А те опасные ситуации, которые изредка случались у ворот "Баварии", уверенно контролировал чемпион мира Мануэль Нойер.

1:0 — "Бавария" обыгрывает ПСЖ в финале и в шестой раз становится победителем Лиги чемпионов УЕФА. При этом немецкая машина стала первой командой, которой удалось завоевать трофей, выиграв абсолютно все матчи в одном розыгрыше турнира.

Лига чемпионов

Финал

ПСЖ — "Бавария" — 0:1

Гол: Коман, 59' (0:1)

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