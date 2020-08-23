Названы вероятные цены всех версий iPhone 12

По его данным, новые смартфоны будут представлены в четырёх версиях: 12, 12 Pro, 12 Max и 12 Pro Max. Первые две оснастят сдвоенными камерами, а модели Max — тройными. Также инсайдер отмечает, что у старших моделей будут версии с памятью на 128, 256 и 512 Гбайт, в то время как у 12 и 12 Pro только на 128 и 256 Гбайт.