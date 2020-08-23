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Названы вероятные цены всех версий iPhone 12

Самая дорогая модель будет стоит 1400 долларов.

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Аналитик и инсайдер, скрывающийся под ником Komiya, поделился информацией о стоимости всех версий линейки iPhone 12. Соответствующую публикацию он сделал в "Твиттере".

По его данным, новые смартфоны будут представлены в четырёх версиях: 12, 12 Pro, 12 Max и 12 Pro Max. Первые две оснастят сдвоенными камерами, а модели Max — тройными. Также инсайдер отмечает, что у старших моделей будут версии с памятью на 128, 256 и 512 Гбайт, в то время как у 12 и 12 Pro только на 128 и 256 Гбайт.

Минимальная цена смартфонов составит 700 долларов. Именно столько запросят за iPhone 12 на 128 Гбайт. За больший объём памяти придётся доплатить сто долларов.

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Модель 12 Max обойдётся покупателям в 800 и 900 долларов соответственно, а 12 Pro — в 1000 и 1100. Модель на 512 Гбайт будет стоить 1300 долларов. Желающим приобрести флагман 12 Pro Max предстоит раскошелиться на 1100, 1200 и 1400 долларов в зависимости от версии модели.

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