Samsung создала технологию офлайн-поиска пропавших смартфонов

Функцией поиска потерянного смартфона сейчас никого не удивить. Однако, если гаджет выключен или разрядился, воспользоваться приложением для поиска не удастся. Инженеры компании Samsung нашли решение данной проблемы через своё приложение Find My Mobile и линейку смартфонов Galaxy.
На новинку обратил внимание обозреватель Макс Вайнбах. На своей странице в "Твиттере" он опубликовал скриншоты из приложения Find My Mobile, где имеется функция офлайн-поиска устройства, даже если оно не подключено к Wi-Fi или сотовой сети. Местоположение потерянного гаджета могут показать другие устройства Samsung из линейки Galaxy, которые находятся рядом с пропавшим смартфоном. Впрочем, технология также поддерживается в электронных часах и Bluetooth-наушниках Samsung.
Как предположили специалисты, для связи между устройствами используется сеть Bluetooth. Однако радиус взаимодействия устройств в таком случае невелик.
Смартфоны Samsung и компьютеры Windows снова скопируют Apple. 5 выводов после презентации Galaxy Note 20Вот и закончилась презентация Samsung. Компания представила ряд устройств и рассказала о дальнейших планах развития. Информации достаточно, чтобы сделать выводы и сопоставить её с конкурентами вроде Apple и Huawei. Лайф разобрался в приоритетах корейцев на рынке смартфонов, планшетов и носимой электроники.
Как сообщал Лайф, в начале августа Samsung представил необычные беспроводные наушники Galaxy Buds Live и два новых смартфона серии Galaxy – Note 20 и Note 20 Ultra.