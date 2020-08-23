Samsung создала технологию офлайн-поиска пропавших смартфонов

Функцией поиска потерянного смартфона сейчас никого не удивить. Однако, если гаджет выключен или разрядился, воспользоваться приложением для поиска не удастся. Инженеры компании Samsung нашли решение данной проблемы через своё приложение Find My Mobile и линейку смартфонов Galaxy.

На новинку обратил внимание обозреватель Макс Вайнбах. На своей странице в "Твиттере" он опубликовал скриншоты из приложения Find My Mobile, где имеется функция офлайн-поиска устройства, даже если оно не подключено к Wi-Fi или сотовой сети. Местоположение потерянного гаджета могут показать другие устройства Samsung из линейки Galaxy, которые находятся рядом с пропавшим смартфоном. Впрочем, технология также поддерживается в электронных часах и Bluetooth-наушниках Samsung.