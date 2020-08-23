У переболевших пациентов обнаружили коронавирус в сердце

Немецкие врачи обнаружили следы коронавируса в сердечной мышце некоторых пациентов в клинике Майнца. Изначально больные поступили с миокардитом, однако позже стало известно, что все они недавно тяжело болели. Публикация об этом вышла в журнале "Оксфорд академик".

По словам профессора Немецкого центра сердечно-сосудистых исследований Филипа Венцеля, все эти пациенты младше 40 лет и физически активные, но несколько недель назад переболели гриппоподобным заболеванием в тяжёлой форме.

— Особенность наших случаев в том, что с помощью биопсии сердечной мышцы вирус обнаруживается, когда сам CoViD-19 уже прошёл или протекает в безвредной форме, — рассказал Венцель.

До этого медики находили следы вируса в сердечной мышце только у пациентов с тяжёлым течением CoViD-19. По словам авторов исследования, изучить долговременные последствия коронавируса удаётся с трудом. Однако врачи отмечают, что результаты их работы указывают на необходимость уделять повышенное внимание сердечно-сосудистой системе пациентов с CoViD-19.