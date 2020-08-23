Сексуальная йога. Как йога повышает либидо?

Сегодня йога — это не только занятия для духовно продвинутых, но и важная часть альтернативной терапии. Всё чаще доктора, психотерапевты и сексологи советуют своим пациентам заниматься йогой. Ряд исследований, из которых важнейшим является эксперимент по выявлению взаимосвязи между либидо и духовными практиками, показал, что качество секса можно увеличить в десять, а то и в сто раз.

Распутство и аскеза — две крайности

Существует стереотип, что настоящий йог далёк от плотских наслаждений. Однако это касается гуру, которых можно пересчитать по пальцам рук. Новичку воздержание только навредит. По мнению тренера по йоге Вадима Запорожцева, если вы не даёте выхода энергии нижнего уровня, а именно он отвечает за сексуальность, ваш верхний уровень, ответственный за духовное развитие, также потерпит урон. Здоровому и молодому человеку необходимо заниматься сексом, но важно знать золотую середину.

Фото © Shutterstock

— СМИ подают секс очень агрессивно и навязчиво. Занимаясь им слишком часто и с кем попало, вы истощаете свой энергетический потенциал и создаёте ненужные кармические связи, которые в будущем принесут вам одни неприятности, — отмечает психолог Наталья Толстая.

Брахмачарья предписывает заниматься любовью в отведённые дни, здесь нужно ориентироваться на лунный цикл, который особое влияние оказывает на женскую сексуальность. По словам специалистов, женщинам более присуща умеренность, а мужчинам, особенно гиперсексуальным, приходится обуздывать свои импульсы. И в этом может помочь йога.

Самая сексуальная чакра

Наталья Толстая отмечает, что для сексуальной жизни важна вторая чакра, или Свадхистана, которая находится на уровне лобковой кости. Она олицетворяет наполненность жизни, в которой вы счастливы и принимаете себя. Если Свадхистана заблокирована, это ведёт к многочисленным зажимам, в том числе физическим и психологическим. Женщины с такими проблемами становятся ворчливыми и недовольными своими мужьями, они не получают удовольствия от секса. Мужчины истерят, снижается их половая сила. Явные проявления проблем со второй чакрой: воспаление шейки матки, простатит, камни в почках.

Фото © Shutterstock

По мнению специалиста, разблокировке Свадхистаны способствует расслабление копчика (или жёсткого таза). Это лучше делать с тренером, который с помощью специальных слов поможет вам расслабиться. Мантра, которую вы сами должны про себя повторять: "Моя сила вольная, моя воля сильная, я люблю и одобряю себя. Я созидательная сила в своём мире". Настроить себя на нужную волну поможет поза лотоса и глубокое дыхание.

В результате восстановительного эффекта регулируется уровень углекислого газа в крови, меняется скорость биохимических процессов, улучшается обмен веществ, у женщин налаживается менструальный цикл, у мужчин увеличивается выносливость в постели. Качество секса улучшается в десятки раз. Человек, у которого всё в порядке со Свадхистаной, испытывает самые яркие оргазмы.

Высокое либидо и хорошая кожа

Фото © Shutterstock

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Sexual Medicine, секс-йога повышает уровень либидо и обращает вспять процессы старения. В эксперименте приняли участие 40 женщин в возрастном диапазоне 22–55 лет. После 12-недельного курса занятий йогой все они похвалились качественными изменениями в половой жизни. Те, у кого секс давно стал чем-то необязательным, превратились в страстных любовниц. Те, кто был слишком закрепощён в постели, отметили, что им стало легче делиться с партнёром своими самыми сокровенными желаниями, они стали лучше чувствовать не только себя, но и своих любимых.

Одна из важнейших практик — асана, дословно переводится как "это положение тела, которое удобно и устойчиво". Она стимулирует выработку гормонов радости, у женщин налаживается работа эндокринной системы, результат чего — улучшение качества кожи и общий омолаживающий эффект.

Наталья Толстая рекомендует попробовать воздушную йогу, в которой все упражнения делаются с помощью гамаков и полотен. Положение "вниз головой" даёт прилив крови к нужным участкам мозга и улучшает либидо у мужчин и женщин. Можно вспомнить упражнение "берёзка", которое мы все делали на уроках физкультуры в школе.