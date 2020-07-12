Помощь КГБ, взрыв ракеты и поющая проститутка. Как снимался "Кин-дза-дза"

Пять килограммов сценария

Всё время — начиная с зарождения идеи и до окончания съёмок — сценарий переписывался. Итальянский сценарист Тонино Гуэрра предложил Данелии снять сказку, которая бы согревала жителей России долгими зимними вечерами. Затем Данелия решил перенести героев "Острова сокровищ" в космос. В ходе разговора со сценаристом Резо Габриадзе родилась идея, которая легла в основу известного нам сюжета фильма "Кин-дза-дза". Но отдельные сцены, а также персонажи и детали вновь и вновь перерабатывались. В конце концов рукопись сценария стала весить пять килограммов.

КГБ в поисках пепелацев

Кадр из фильма "Кин-дза-дза" © "Кинопоиск"

Съёмки должны были начаться ещё весной, но отправленные из Москвы в Каракумы (основная локация) пепелацы, фантастические летательные аппараты из фильма, затерялись по дороге. Железнодорожные службы были подняты на уши, но тогда ещё никто не знал, как выглядят пепелацы (а именно так груз значился в накладных), поэтому поиски закончились неудачей. Лишь полтора месяца спустя, благодаря усилиям КГБ, подключённого к поискам, фантастические летательные аппараты были обнаружены во Владивостоке. В результате этого снимать начали летом, в самое пекло.

Взрыв ракеты, пьяный водитель и Бондарчук

Запуск съёмок пришлось отодвинуть и по другим причинам. Каракумский самум разрушил одну из самых больших декораций, другую снёс пьяный водитель. Ракета, которую собирались запускать на съёмках, внезапно взорвалась, чуть не травмировав людей. Плюс к этому заминка с костюмами, ведь параллельно фильму Данелии вовсю готовился к запуску проект Сергея Бондарчука "Борис Годунов", которому был отдан приоритет. В конце концов Данелия плюнул и решил справиться своими силами.

Походы по помойкам

Кадр из фильма "Кин-дза-дза" © "Кинопоиск"

Фирменный стиль фильма — результат стечения обстоятельств и изобретательности съёмочной группы. Для начала в рыболовных магазинах были закуплены колокольчики, которые вешались на нос пацакам — самой низшей касте. Затем костюмы из гардероба участников съёмочной группы порезали на лоскуты, чтобы создать диковинную одежду. Ну а после Георгий Данелия отправился исследовать местные свалки, на которых и был подобран основной реквизит картины. Режиссёра, увлечённого поиском необходимых вещей, не пугали даже скорпионы, в изобилии водившиеся там.

Проститутка повлияла на саундтрек фильма

Одна из тем картины — Strangers in the Ку — переработанная версия хита Фрэнка Синатры. По словам самого Данелии, на этот выбор повлияла проститутка из Рима. Однажды он и композитор Андрей Петров остановились в одной из гостиниц, уже под вечер к ним прибежала местная путана, которая стала слёзно умолять Петрова написать для её сестры-певицы хит. Затем она привела сестру, которая в качестве демонстрации своих талантов спела Strangers in the night.

Ссора Леонова и Данелии

Кадр из фильма "Кин-дза-дза" © "Кинопоиск"

Творческая продуктивность не соответствовала напряжению, которое царило на съёмочной площадке. Сказывались и жара, и необходимость постоянно принимать решения во множестве нестандартных ситуаций. Особенно часто ругались Евгений Леонов и Георгий Данелия, притом что были друзьями не разлей вода. Сформировался даже шуточный рабочий график: съёмки с раннего утра и до полудня, затем время жарких споров, перерастающих в ругань, а с половины второго и до вечера снова съёмки.

От "фитюльков" пришлось отказаться

Многих персонажей в ходе проработки сценария пришлось выбросить. Но "фитюльки" были целой расой, которую должны были изобразить средствами мультипликации. К сожалению, технологические возможности того времени не позволили совместить живое изображение и анимацию. Лишь в 2013-м Георгию Данелии в каком-то смысле удалось воплотить свою давнюю мечту в реальность в мультфильме "Ку! Кин-дза-дза".

Режиссёр пошутил над Голливудом и Министерством обороны

Кадр со съёмок фильма "Кин-дза-дза" © "Кинопоиск"

Спустя много лет после выхода фильма на экраны Данелия делился в интервью, что один американский режиссёр и продюсер (по некоторым предположениям — Роджер Корман), впечатлённый тем, как летает пепелац, предложил Данелии поработать над спецэффектами в его новом проекте. Хотел летательные аппараты с таким же дизайном. На что получил ответ, что пепелац выдали в Министерстве обороны и что сам Данелия не волен разглашать информацию, которая может оказаться военной тайной. После этого Данелии позвонили из Минобороны и потребовали "не валять дурака".

По одной из версий, герои промахнулись из-за пьянки

Изначально Скрипач, который встретился героям, должен был везти не уксус, а чачу. Герои здорово напились — и вместо Земли попали на планету Альфа. Поскольку фильм снимали в самый разгар сухого закона, крепкий алкогольный напиток пришлось заменить на уксус, а на Альфу герои попали вследствие неудачной навигации.