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Пресс-секретарь Тимошенко рассказала о состоянии политика после заражения коронавирусом

Температура тела у экс-премьера держится на уровне 39 градусов, она "продолжает бороться".

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Фото © ЕРА / ТАСС

Состояние украинского политика и лидера партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко оценивается как тяжёлое. Об этом заявила пресс-секретарь экс-премьер-министра Мария Сорока на своей странице в "Фейсбуке".

Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны CoViD-19. Состояние оценивается как тяжёлое, — написала пресс-секретарь.

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Она также осудила применение силы против протестующих, журналистов и медиков.

Также она отметила, что у Тимошенко поднялась температура до 39 градусов, но политик продолжает бороться.

О том, что экс-премьер Украины заразилась CoViD-19 стало известно ранее сегодня. Помимо самой Тимошенко коронавирусом заразились и её родные. Об их состоянии сейчас ничего не известно.

Ранее коронавирусом переболела жена президента Украины Владимира Зеленского. По словам первой леди, все её родные соблюдали предостережения, однако от заражения её это не спасло.

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