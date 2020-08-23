Пресс-секретарь Тимошенко рассказала о состоянии политика после заражения коронавирусом

Состояние украинского политика и лидера партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко оценивается как тяжёлое. Об этом заявила пресс-секретарь экс-премьер-министра Мария Сорока на своей странице в "Фейсбуке".
— Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны CoViD-19. Состояние оценивается как тяжёлое, — написала пресс-секретарь.
Тимошенко рассказала о "единственном верном решении" для БелоруссииОна также осудила применение силы против протестующих, журналистов и медиков.
Также она отметила, что у Тимошенко поднялась температура до 39 градусов, но политик продолжает бороться.
О том, что экс-премьер Украины заразилась CoViD-19 стало известно ранее сегодня. Помимо самой Тимошенко коронавирусом заразились и её родные. Об их состоянии сейчас ничего не известно.
Ранее коронавирусом переболела жена президента Украины Владимира Зеленского. По словам первой леди, все её родные соблюдали предостережения, однако от заражения её это не спасло.