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Сразу три сериала Netflix и Showtime закрыли из-за коронавируса

В одном из них снимались подростки, и пауза длиною в год означала сильные изменения в их внешности.

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Фото © Pixabay

Американский телеканал Showtime и стриминговая онлайн-киноплатформа Netflix объявили о закрытии сразу нескольких проектов.

Showtime принял решение закрыть новый сериал "Страшные сказки. Город ангелов", который стал продолжением одноимённого проекта. Новость о закрытии сериала появилась спустя всего несколько месяцев после премьеры.

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Петицию с просьбой запретить показ картины уже подписали сотни человек.

Несколько своих проектов закрыл и Netflix. Шоураннеры отказались от продолжения сериалов "Мне это не нравится" и "Общество". Картины пользовались популярностью у зрителей, их отмечали кинокритики, однако решение о закрытии было принято в связи с пандемией коронавируса.

По словам режиссёров, они опасаются за здоровье своих актёров. Также стоит отметить, что в съёмках этих проектов принимали участие актёры-подростки, для которых год перерыва в съёмочном процессе может грозить слишком резким контрастом во внешности по сравнению с предыдущими сезонами.

Ранее Лайф сообщал, что в Netflix назвали имя актёра, который озвучит Пиноккио и других персонажей в готовящейся экранизации Гильермо дель Торо.

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