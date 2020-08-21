В новом фильме Netflix нашли пропаганду педофилии

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер нового фильма "Милашки" о танцевальной группе девочек-подростков. Несмотря на то что картина выйдет в свет только 9 сентября, в Сети уже начали её активно критиковать.

— Я только что увидела трейлер к фильму "Милашки" на Netflix, и вопиющая сексуализация молодых девушек выглядит отвратительно. Никто не хочет видеть своего ребёнка одетым и позирующим таким образом, — возмущается одна из пользователей.

— "Режиссёр прославляет педофилию в "Милашках", "Я поддерживаю искусство, но при этом не поддерживаю, чтобы детей изображали слишком сексуальными", "Это сексуализирует 11-летних детей. Вам должно быть стыдно", — пишут комментаторы.

На платформе Change.org уже появилась петиция с требованием запретить "Милашек" и любые другие фильмы, в которых несовершеннолетних показывают в откровенных образах. Создатели возмущены, что фильм Netflix рассчитан только на взрослых зрителей, но при этом в нём показывает вызывающе одетых танцующих тверк детей. В петиции говорится, что эта лента создана "для развлечения педофилов". Её уже подписало более 270 тысяч человек.