В новом фильме Netflix нашли пропаганду педофилии

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер нового фильма "Милашки" о танцевальной группе девочек-подростков. Несмотря на то что картина выйдет в свет только 9 сентября, в Сети уже начали её активно критиковать.
— Я только что увидела трейлер к фильму "Милашки" на Netflix, и вопиющая сексуализация молодых девушек выглядит отвратительно. Никто не хочет видеть своего ребёнка одетым и позирующим таким образом, — возмущается одна из пользователей.
— "Режиссёр прославляет педофилию в "Милашках", "Я поддерживаю искусство, но при этом не поддерживаю, чтобы детей изображали слишком сексуальными", "Это сексуализирует 11-летних детей. Вам должно быть стыдно", — пишут комментаторы.
На платформе Change.org уже появилась петиция с требованием запретить "Милашек" и любые другие фильмы, в которых несовершеннолетних показывают в откровенных образах. Создатели возмущены, что фильм Netflix рассчитан только на взрослых зрителей, но при этом в нём показывает вызывающе одетых танцующих тверк детей. В петиции говорится, что эта лента создана "для развлечения педофилов". Её уже подписало более 270 тысяч человек.
Netflix рассказала, кто будет озвучивать "Пиноккио" режиссёра Гильермо дель ТороКомпозитором картины выступит Александр Деспла, который известен зрителям по работе над "Формой воды".
Ранее стало известно, что Netflix снимает на Украине комедийный боевик с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.