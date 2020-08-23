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Пенсионерка-"спецагент" объяснила, зачем приходит на каждое заседание по делу Ефремова

Бабушка считает, что актёру нужен адвокат, "которого не будут забивать".

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Лайф выяснил личность пенсионерки-"спецагента", следящей за делом Михаила Ефремова с самого первого заседания. Женщину, которую неоднократно замечали у здания Пресненского суда Москвы, зовут Татьяна. Ей 81 год, из них 30 лет она проработала картографом, а сейчас "борется за правду".

Бабушка считает, что актёру, отказавшемуся от услуг адвоката Эльмана Пашаева, стоит подыскать юриста посильнее, "которого не будут забивать".

Видео © LIFE SHOT

Я борец за правду. Я поклонница правды. Всё время хожу на заседания, с самого начала, — заявила Татьяна.

Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Артист заявил о намерении найти кого-нибудь "посильнее".

К зданию суда пенсионерка приходит с вещами. В сумках — газеты, кукурузные палочки и даже подарок для адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

Это я хотела подарить Добровинскому, — показала бабушка вязаную свинку.

Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множественные травмы и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Адвокат Пашаев попытался объяснить журналистам, почему Ефремов отказался от его услуг — видео

Сам актёр на вопрос представителей СМИ о решении сменить юриста ответил резко: "Чтоб вы вопросы задавали".

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