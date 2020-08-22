Пашаев заявил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что на руле автомобиля актёра не было обнаружено его отпечатков. Об этом он заявил в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".
Юрист представил заключение экспертов, в котором говорится, что пот и следы эпителия Ефремова были найдены на двух срезах подушки безопасности, а вот на одном из них эксперты обнаружили следы другого человека. Однако их принадлежность не удалось установить из-за деградации ДНК.
Пашаев также сообщил, что у него есть предположение, кто находился за рулём машины в день смертельного ДТП.
Пашаев отверг обвинения в подкупе свидетелей по делу ЕфремоваСуд отказался приобщать к делу видео, которое якобы может доказать, что он платил участникам процесса.
Ранее Лайф сообщал, что Ефремов на очередном заседании суда отказался от услуг всех адвокатов, включая Пашаева, заявив, что найдёт "кого-нибудь посильнее".
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.