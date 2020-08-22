Пашаев заявил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что на руле автомобиля актёра не было обнаружено его отпечатков. Об этом он заявил в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

Юрист представил заключение экспертов, в котором говорится, что пот и следы эпителия Ефремова были найдены на двух срезах подушки безопасности, а вот на одном из них эксперты обнаружили следы другого человека. Однако их принадлежность не удалось установить из-за деградации ДНК.

Пашаев также сообщил, что у него есть предположение, кто находился за рулём машины в день смертельного ДТП.

Ранее Лайф сообщал, что Ефремов на очередном заседании суда отказался от услуг всех адвокатов, включая Пашаева, заявив, что найдёт "кого-нибудь посильнее".