Адвокат Жорин не увидел логики в отказе Ефремова от услуг Пашаева

Адвокат Сергей Жорин заявил, что не следует искать логики в действиях сторон в деле о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Так он прокомментировал отказ артиста от услуг адвоката Эльмана Пашаева.
— Лично я уже давно не ищу каких-то логических объяснений тем или иным действиям, — приводит слова Жорина Пятый канал.
По его словам, клиенты редко оставляют в качестве консультантов адвокатов, от услуг которых ранее отказались.
Пашаев заявил о неожиданных доказательствах по делу ЕфремоваНапомним, ранее артист отказался от услуг адвоката.
При этом Жорин не стал характеризовать поведение и стратегию юристов, участвующих в деле Ефремова, сославшись на этику.
Ранее Лайф сообщал, что Ефремов на очередном заседании суда отказался от услуг всех адвокатов, включая Пашаева, заявив, что найдёт "кого-нибудь посильнее".
Адвокат Пашаев попытался объяснить журналистам, почему Ефремов отказался от его услуг — видеоСам актёр на вопрос представителей СМИ о решении сменить юриста ответил резко: "Чтоб вы вопросы задавали".
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.