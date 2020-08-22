Адвокат Жорин не увидел логики в отказе Ефремова от услуг Пашаева

Адвокат Сергей Жорин заявил, что не следует искать логики в действиях сторон в деле о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Так он прокомментировал отказ артиста от услуг адвоката Эльмана Пашаева.

— Лично я уже давно не ищу каких-то логических объяснений тем или иным действиям, — приводит слова Жорина Пятый канал.

По его словам, клиенты редко оставляют в качестве консультантов адвокатов, от услуг которых ранее отказались.

При этом Жорин не стал характеризовать поведение и стратегию юристов, участвующих в деле Ефремова, сославшись на этику.

Ранее Лайф сообщал, что Ефремов на очередном заседании суда отказался от услуг всех адвокатов, включая Пашаева, заявив, что найдёт "кого-нибудь посильнее".