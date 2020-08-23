"Очнитесь!" Соловьёв и Пашаев поссорились в прямом эфире

Телеведущий Владимир Соловьёв и бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев поссорились в эфире шоу "Соловьёв LIVE", когда обсуждали детали смертельного ДТП с участием актёра.

Речь зашла о результатах анализа ДНК, обнаруженных на сработавшей подушке безопасности в машине актёра. Адвокат заявил, что однозначных результатов нет, а Соловьёв напомнил, что два из трёх образцов указывают на Ефремова. Юрист сорвался и заявил, что Соловьёв напоминает ему его самого в молодости, когда Пашаев ещё работал корреспондентом, но журналисту такое сравнение не понравилось.

— Я на восемь лет вас старше! Какая ваша молодость? Там, где вы учились, я там преподавал! Очнитесь! — отреагировал Соловьёв.

Эмоциональность ведущего Пашаев назвал наглостью и посоветовал собеседнику "пообщаться с умными людьми".