Турция и Россия подписали контракт на поставку второй партии С-400

Россия и Турция подписали новый договор на поставку систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Об этом сегодня в рамках военного форума "Армия" сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Он добавил, что стороны обсуждают детали финансового исполнения контракта.

— Контракт подписан, мы с партнёрами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта, — приводит его слова РИА "Новости".