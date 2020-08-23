Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Турция и Россия подписали контракт на поставку второй партии С-400

Сумма первого контракта составила 2,5 миллиарда долларов.

253
Post cover

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Россия и Турция подписали новый договор на поставку систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Об этом сегодня в рамках военного форума "Армия" сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Он добавил, что стороны обсуждают детали финансового исполнения контракта.

Контракт подписан, мы с партнёрами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта, — приводит его слова РИА "Новости".

СМИ: США и Израиль опасаются поставок российских С-400 в Иран после снятия эмбарго

Запрет на ввоз оружия в Иран истекает в октябре.

О том, что Россия готовит вторую партию С-400 для Турции, глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину в конце июля. Он напомнил, что сумма первого контракта составила 2,5 миллиарда долларов.

Выбор редакции

Loading...