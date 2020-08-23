"Настали тяжёлые времена". Наркоманка избила и ограбила дочь Алека Болдуина

Дочь американского актёра Алека Болдуина рассказала, что стала жертвой нападения. По словам 24-летней актрисы и модели Айрленд Болдуин, её ограбила девушка под наркотиками.

Как сообщила Айрленд в "Инстаграме", инцидент произошёл в Нью-Йорке. Злоумышленница избила актрису на парковке, забрала её вещи и скрылась на машине вместе с мужем. Позже пару задержала полиция. Правоохранители добавили, что из-за коронавирусного кризиса подобные происшествия участились.

Комментируя это, девушка пишет, что "настали по-настоящему тяжёлые времена и надо присматривать друг за другом". Об инциденте актрисе ещё некоторое время будет напоминать большой синяк на лице.