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"Настали тяжёлые времена". Наркоманка избила и ограбила дочь Алека Болдуина

В полиции рассказали, что из-за коронавируса подобные инциденты стали происходить чаще.

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Фото © Instagram / irelandbasingerbaldwin

Дочь американского актёра Алека Болдуина рассказала, что стала жертвой нападения. По словам 24-летней актрисы и модели Айрленд Болдуин, её ограбила девушка под наркотиками.

Как сообщила Айрленд в "Инстаграме", инцидент произошёл в Нью-Йорке. Злоумышленница избила актрису на парковке, забрала её вещи и скрылась на машине вместе с мужем. Позже пару задержала полиция. Правоохранители добавили, что из-за коронавирусного кризиса подобные происшествия участились.

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Комментируя это, девушка пишет, что "настали по-настоящему тяжёлые времена и надо присматривать друг за другом". Об инциденте актрисе ещё некоторое время будет напоминать большой синяк на лице.

Ранее Лайф рассказывал, что в городе Кальдас на севере Колумбии неизвестный мужчина ограбил похоронное бюро с помощью банана.

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