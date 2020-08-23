Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Москве неизвестный напал с ножом на продавщицу секс-шопа

У женщины диагностировали ушиб лица и порезы.

124

В столице неизвестный в матерчатой маске на лице напал на продавщицу секс-шопа и похитил 11 300 рублей. Инцидент произошёл в магазине в Алексеевском районе 21 августа, передаёт агентство "Москва".

Подозреваемый ударил женщину по голове, а затем похожим на нож предметом нанёс ей резаные раны. После этого мужчина забрал из кассы магазина десять тысяч рублей, ещё 1300 рублей взял из кармана продавщицы и скрылся.

Россиянка обокрала секс-шоп и попала на видео

Теперь поисками девушки занимается полиция.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое. Продавщице пришлось обращаться за медицинской помощью — врачи диагностировали у женщины ушиб мягких тканей лица и резаные раны бёдер.

Москвичи заткнулись. Какие секс-игрушки чаще всего покупают россияне

Более 60% участников исследования российского рынка секс-товаров признались, что регулярно покупают интимные гаджеты. Опрос показал, какие секс-игрушки чаще всего покупают жители крупных городов и где их любят использовать.

Ранее в Москве мужчина совершил разбойное нападение на секс-шоп и похитил три тысячи рублей.

Выбор редакции

Loading...