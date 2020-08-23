В Москве неизвестный напал с ножом на продавщицу секс-шопа

В столице неизвестный в матерчатой маске на лице напал на продавщицу секс-шопа и похитил 11 300 рублей. Инцидент произошёл в магазине в Алексеевском районе 21 августа, передаёт агентство "Москва".

Подозреваемый ударил женщину по голове, а затем похожим на нож предметом нанёс ей резаные раны. После этого мужчина забрал из кассы магазина десять тысяч рублей, ещё 1300 рублей взял из кармана продавщицы и скрылся.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое. Продавщице пришлось обращаться за медицинской помощью — врачи диагностировали у женщины ушиб мягких тканей лица и резаные раны бёдер.