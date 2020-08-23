"Лето не собирается сдаваться". Москвичам пообещали тропическое тепло

Лето в Москве задержится по меньшей мере на 14 дней, жителей города ждёт тропическое тепло. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Синоптик пояснил, что окончание метеорологического лета приходится на 27 августа. В этот день среднесуточная температура, как правило, составляет ниже плюс 15 градусов. В 2020 году специалист такой тенденции не видит — "лето будет увеличено в правах со сдвижкой как минимум на две недели".

— Мы думали, что у нас последние тёплые выходные дни. Ничего подобного. Лето вообще не собирается сдаваться, — сказал Тишковец.

Сотрудник "Фобоса" уточнил, что в ближайшие дни в городе будет наблюдаться солнечная погода без осадков. Всплеск тепла произойдёт в воскресенье и понедельник, когда дневные температуры составят 23–28 и 24–29 градусов выше нуля соответственно. По словам Тишковца, это аномально высокие показатели, так как норма для конца августа — не более 20 градусов тепла.

Синоптик предупредил, что вечером 1 сентября москвичей ждёт короткое ухудшение погоды, но осень за дождями не последует.