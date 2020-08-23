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Четыре человека погибли в результате схода селя в Турции

Ещё 11 человек пока обнаружить не удалось.

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Фото © Twitter / anadoluagency

Четыре человека погибли в результате схода селя на севере Турции, сообщает Министерство внутренних дел страны.

Фото © Twitter / TRTWorldNow

Сотрудники экстренных служб уже спасли 133 человек. Сейчас ведутся поиски ещё 11.

Причиной схода оползней и селей стали ливни. Прервано сообщение со 118 населёнными пунктами.

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