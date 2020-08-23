Четыре человека погибли в результате схода селя в Турции

Четыре человека погибли в результате схода селя на севере Турции, сообщает Министерство внутренних дел страны.
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Сотрудники экстренных служб уже спасли 133 человек. Сейчас ведутся поиски ещё 11.
Причиной схода оползней и селей стали ливни. Прервано сообщение со 118 населёнными пунктами.
Путин выразил соболезнования Абэ в связи с гибелью людей при наводненииПо последним данным, в результате буйства стихии в префектурах Кумамото и Кагосима скончалось 50 человек.
А в Индии в прошлом месяце десятки человек стали жертвами мощного наводнения.