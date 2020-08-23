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"Зачем рисковать?" Россиянам предложили купить ОСАГО до введения новых тарифов

По мнению главы Федерации автовладельцев, новшества могут привести к подорожанию полисов.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Намеченное на завтра, 24 августа, расширение тарифного коридора ОСАГО на 10% в сторону понижения и повышения в зависимости от риск-профиля водителя позволит страховым компаниям безнаказанно поднимать стоимость полисов. Такое мнение глава Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук выразил в интервью агентству Ura.ru.

На текущий момент нет процедуры предоставления ГИБДД данных о правонарушениях и другой информации в отношении водителей. Нет алгоритмов расчётов, нет программной части, нет самого решения. Если разработка всего вышеперечисленного случится, то не раньше следующего года, — рассказал Форманчук.

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Подвох может поджидать жителей тех регионов, где отменили ограничительные меры.

Он также отметил, что сейчас из-за задержек со стороны ГИБДД страховщики не могут получать информацию о своих клиентах, поэтому, по его мнению, будут выставлять максимально возможный тариф.

Глава федерации посоветовал водителям, которым в ближайшее время придётся сменить полис ОСАГО, приобрести новый до вступления в силу новых правил. Купить полис можно за 60 дней до окончания предыдущего.

Я не знаю, что там будет происходить, какие они выставят тарифы. Зачем рисковать, если сейчас будет дешевле? — заметил Форманчук.

Ранее Лайф писал обо всех переменах, которые коснутся полисов ОСАГО уже осенью. Помимо расширения тарифного коридора автомобилистов ждут изменения в ПТС и СТС.

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